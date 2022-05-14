Компанія Coca-Cola вирішила покинути російський ринок після того, як Росія розпочала війну проти України. При цьому виробник напоїв доволі довго приймав це рішення. Через це в Україні навіть оголошували бойкот товарам компанії. І лише 8 березня Coca-Cola наважився залишити росіян без "Кока-коли". Одразу за ними це зробила і компанія Pepsi-Cola.

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Попри "вихваляння" росіян, що їм нічого іноземного треба, адже вони мають своє "аналоговнєт", без "Кока-коли" вони таки не обійшлися. Та навіть не приховують те, що намагалися все "відтворити", як в американців. Іншими словами – вкрасти. І в цивілізованому світі за це на росіян очікувало б звинувачення у крадіжці інтелектуальної власності, а відтак і суд та чималий штраф. Але Росія вже задалеко відійшла від того, щоб дотримуватися правил та закон, пішовши "своїм шляхом".

При цьому російські виробники напоїв почали навперебій заявляти, що вони випустять "свою кока-колу". Ще в перший місць війни такою обіцянкою відзначився ямальський завод. Також на Росії навіть вирішили зареєструвати назву RuCoLa.

Тепер от завод в російському Сиктивкарі вирішив випускати "Комі-колу". На самому відтворенні смаку вирішили не зупинятися, тож і дизайн етикетки зробили такий же. І вже навіть продають її.

Красти санкційне

Це не перший такий випадок, коли росіяни в "боротьби із Заходом" не відмовляються від його товарів та послуг, а намагаються їх копіювати в себе. Зазвичай це роблять з тим, що стало недоступним для росіян через накладені на Росію санкції. Адже відмовлятися від свого звичного життя росіян не хочуть. Як і не намагаються зрозуміти причини, чому на їх країну наклали рекордну кількість санкцій, а світові компанії покинули російський ринок.

Так була спроба замість ресторанів McDonald's, які припинили роботу в Росії, створити забігайлівки "Дядя Ваня". І навіть представили дизайн логотипу, де просто повернули на бік лого McDonald's. Та отримати реєстрацію це не допомогло.

Решта схожих випадків у Росії теж закінчуються фіаско. Адже окрім обгортки, треба знати й технологію виробництва, як у випадку з "Кока-колою".