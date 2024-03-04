В России пожаловались на "ракетную атаку" на авиабазу "Гвардейское" в Крыму

В России заявили, что на их авиабазу "Гвардейское" в Крыму была осуществлена атака. Более того, мол, в результате удара есть раненые оккупанты.

Главное об атаке

Интересно, что о том, что состоялась атака, в России признались только сегодня, 4 марта, хотя она случилась несколько дней назад – еще 1-го марта.

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"Авиабаза "Гвардейское" атакована ракетами в Крыму. Три военнослужащих ранены", – говорится в сообщении российских телеграм-каналов.

В частности тг-канал ASTRA пишет о якобы двух "неустановленных ракетах", которые упали на территории авиабазы "Гвардейское" (в/ч 46451) в районе 16:00 1 марта.

"Обе ракеты взорвались. Повреждения получила рулежная дорога аэродрома. Ранены трое военнослужащих", – добавляют в сообщении.

Что известно об авиабазе

По данным "Радио Свобода", на аэродроме "Гвардейское" базируется 37-й смешанный авиационный полк военно-воздушных сил России в составе двух эскадрилий Су-24М и Су-25СМ – по 12 машин.

К слову, эта авиабаза не впервые подвергается "атаке". 16 августа 2022 года в районе авиабазы уже гремели взрывы. И 29 марта 2023 года тоже было громко. Тогда оккупанты заявили о якобы "срабатывании ПВО". Еще два взрыва были зафиксированы 2 августа 2023 года.