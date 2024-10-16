Российские телеграм-каналы пишут о масштабном пожаре на военном аэродроме страны-агрессора. Говорится об аэродроме Чкаловский в Щелково, передает 24 Канал.

Смотрите также Еще не видели, но уже критикуют: в Кремле впервые прокомментировали план победы Зеленского

Локализовать пожар не удается

Российские каналы пишут о том, что горит 800 квадратных метров. На месте работают российские пожарные, однако возгорание не удается локализовать.

Ранее писали, что огонь сначала охватил крышу. В России также настаивают, что все работники успели эвакуироваться и никто не пострадал.

Пожару присвоили второй ранг сложности. О причинах пожара не сообщается. На месте возгорания виден столб дыма.

В России все чаще возникают пожары на военных объектах. В частности, в российском Ейске произошел масштабный пожар на складских помещениях, огонь якобы локализовали на площади 1600 квадратных метров.