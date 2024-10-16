Російські телеграм-канали пишуть про масштабну пожежу на військовому аеродромі країни-агресорки. Мовиться про аеродром Чкаловський у Щєлково, передає 24 Канал.

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Локалізувати пожежу не вдається

Російські канали пишуть про те, що горить 800 квадратних метрів. На місці працюють російські пожежники, однак займання не вдається локалізувати.

Раніше писали, що вогонь спочатку охопи дах. У Росії також наполягають, що всі працівники встигли евакуюватись та ніхто не постраждав.

Пожежі присвоїли другий ранг складності. Про причини пожежі не повідомляють. На місці займання видно стовп диму.

У Росії все частіше виникають пожежі на військових об'єктах. Зокрема, у російському Єйську сталася масштабна пожежа на складських приміщеннях, вогонь нібито локалізували на площі 1600 квадратних метрів.