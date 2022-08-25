Заявление сергея шойгу о якобы умышленном замедлении наступления прозвучало крайне абсурдно. Однако наступление россиян замедляют наши защитники и защитницы.

Интересно россияне медленно прощупывают почву.

У россиян будет только отступление или обратное наступление

Минобороны Украины хорошо потроллило сергея шойгу, назвав его королем "жестов доброй воли", ведь каждое свое поражение в кремле подают как "благородную уступку", потому что оккупанты боятся признавать, что проиграют украинским воинам.

Украина гарантирует россиянам отступление. Однако у них есть еще один вариант – обратное наступление.

Король "жестов доброй воли", министр обороны россии, сегодня заявил, что оккупанты намеренно тормозят кампанию в Украине. Мы обещаем сделать все возможное, чтобы превратить это "торможение" в старое доброе отступление. Или, как россияне любят говорить – обратное наступление,

– отметили в Минобороны.

Что на этот раз наговорил шойгу

24 августа министр обороны россии сергей шойгу решил выдать новое абсурдное заявление, чтобы объяснить россиянам, почему оккупационная армия не продвигается на территории Украины. Конечно, признать силу украинских защитников и защитниц в кремле не желают, поэтому шойгу начал прикрываться гражданскими.

По словам главы российского минобороны, россия намеренно замедлила наступление, чтобы якобы уберечь жизнь гражданским и традиционно говорил о том, что "спецоперация идет по плану".

Такая ложь позорна и цинична, особенно на фоне того, что россия ежедневно убивает мирное население Украины. Только на Днепропетровщине в День Независимости оккупанты ударом ракеты по пассажирскому вагону на станции Чаплино убили 22 украинцев, среди которых ребенок. 50 человек получили ранения.