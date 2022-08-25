Заява сєргєя шойгу про нібито навмисне уповільнення наступу прозвучала вкрай абсурдно. Однак наступ росіян сповільнюють наші захисники та захисниці.

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У росіян буде лише відступ або зворотній наступ

Міноборони України добряче потролило сєргєя шойгу, назвавши його королем "жестів доброї волі", адже кожну свою поразку в кремлі подають як "благородну поступку", бо окупанти бояться визнавати, що програють українським воїнам.

Україна гарантує росіянам відступ. Однак в них є ще один варіант – зворотний наступ.

Король "жестів доброї волі", міністр оборони росії, сьогодні заявив, що окупанти навмисно гальмують кампанію в Україні. Ми обіцяємо зробити все можливе, щоб перетворити це "гальмування" на старий добрий відступ. Або, як росіяни люблять говорити – зворотний наступ,

– наголосили в Міноборони.

Що цього разу наговорив шойгу

24 серпня міністр оборони росії сєргєй шойгу вирішив видати нову абсурдну заяву, аби пояснити росіянам, чому окупаційна армія не просувається на території України. Звичайно, що визнати силу українських захисників та захисниць у кремлі не бажають, тому шойгу почав прикриватися цивільними.

За словами глави російського міноборони, росія навмисне сповільнила наступ, щоб буцімто вберегти життя цивільним і традиційно говорив про те, що "спецоперація йде за планом".

Така брехня є ганебною та цинічною, особливо на тлі того, що росія щодня вбиває мирне населення України. Лише на Дніпропетровщині на День Незалежності окупанти ударом ракети по пасажирському вагону на станції Чаплине вбили 22 українців, серед яких дитина. 50 людей зазнали поранень.