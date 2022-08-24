Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія. Саме він очолював українську делегацію на попередніх перемовинах, зокрема в Білорусі.

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росіянам потрібні перемовини зараз більше, ніж 1-2 місяці тому

Арахамія зазначив, що росіянам нині перемовини потрібні набагато більше, ніж 1-2 місяці тому. Зокрема час від часу від них з'являються сигнали, чи готові ми?

"У них є таке повільне промацування ґрунту", – зауважив народний депутат.

Він пов'язує це з успіхами ЗСУ, подіями в Криму, а також тим, що росіяни не можуть остаточно встановити свою владу на окупованих територіях. Так, як їм це вдалося в ОРДЛО.

Люди відмовляються з ними співпрацювати. Навіть уже тривалий час пройшов, але дуже багато відмов. Вони досі не можуть влаштувати свій псевдореферендум,

– наголосив Арахамія.

Також за його словами, росіяни вважають, що нині для них найкращий момент для перемовин, адже відчувають, що далі ситуація лише погіршуватиметься.

Нас було 5 осіб, а у росіян за спиною – 30

Голова фракції "Слуга Народу" також пригадав попередні перемовини з росіянами. Він розповів, що відчував страшенну відповідальність і боявся, що щось може зробити не так.

"Ми нервувались, тому що нас було 5 осіб, які сиділи за столом. У них так само, але позаду них десь 30 людей. Хтось робив наші психологічні портрети, хтось наглядав, хтось із розвідки", – підкреслив Арахамія.

Він додав, що насправді було дуже важко стримати емоції. І декілька разів українська делегація вставала з-за столу, коли розуміла, що може початись лайка чи бійка.

Ми брали тайм-аут, відходили в іншу кімнату й між собою спілкувались, що не можна зараз дати перевагу емоціям. Бо росіяни намагались вивести нас із рівноваги і так отримати перевагу,

– розказав народний депутат.

Утім Арахамія зауважив, що незважаючи ні на що, Україна виграла перший етап перемовин. І це визнала навіть росія.

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