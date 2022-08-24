Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия. Именно он возглавлял украинскую делегацию на предыдущих переговорах, в частности, в беларуси.

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россиянам нужны переговоры сейчас больше, чем 1-2 месяца назад

Арахамия отметил, что россиянам сейчас переговоры нужны гораздо больше, чем 1-2 месяца назад. В частности, время от времени от них появляются сигналы, готовы ли мы?

"У них есть такое медленное прощупывание почвы", – отметил народный депутат.

Он связывает это с успехами ВСУ, событиями в Крыму и тем, что россияне не могут окончательно установить свою власть на оккупированных территориях. Да, как им это удалось в ОРДЛО.

Люди отказываются с ними сотрудничать. Даже уже долгое время прошло, но очень много отказов. Они до сих пор не могут устроить свой псевдореферендум,

– подчеркнул Арахамия.

Также по его словам, россияне считают, что сейчас для них самый лучший момент для переговоров, ведь чувствуют, что дальше ситуация будет только ухудшаться.

Нас было 5 человек, а у россиян за спиной – 30

Глава фракции "Слуга Народа" также вспомнил предыдущие переговоры с россиянами. Он рассказал, что чувствовал ужасную ответственность и боялся, что что-то может сделать не так.

"Мы нервничали, потому что нас было 5 человек, сидевших за столом. У них так же, но позади них где-то 30 человек. Кто-то делал наши психологические портреты, кто-то наблюдал, кто-то из разведки", – подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что действительно было очень трудно сдержать эмоции. И несколько раз украинская делегация вставала из-за стола, понимая, что может начаться брань или драка.

Мы брали тайм-аут, отходили в другую комнату и между собой общались, что нельзя сейчас предпочесть эмоции. Потому что россияне пытались вывести нас из равновесия и так получить преимущество,

– рассказал народный депутат.

Впрочем, Арахамия отметил, что несмотря ни на что, Украина выиграла первый этап переговоров. И это признала даже россия.

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