Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, что все 160 тысяч бойцов точно не поедут на фронт. Некоторые будут отвечать за логистику, обеспечения.

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Для ведения боевых действий противник может привлечь ориентировочно 100 000 военнослужащих. Но сначала нужно время для того, чтобы их мобилизовать, подготовить, снарядить.

То есть мы можем сказать о том, что противник будет пополнять свою группировку дополнительно на 30 000 военнослужащих ежемесячно. В течение трех месяцев они могут поэтапно наращивать ударно-штурмовые действия,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Если говорить о количестве уничтоженных оккупантов, то за март 2025 года удалось ликвидировать примерно 23 тысячи бойцов. Говорится только о случаях, которые подтверждены видео или фото. Понятно, что потери противника значительно больше.

Мы можем сказать, что надо наращивать способности тех, кто обеспечивает выполнение боевой работы, выполняет боевые задачи. Это касается и техники, потому что нам надо в каждого противника отправлять по FPV-дрону,

– подчеркнул военный.

Это экономически выгодно, поэтому дронов должно быть достаточно. Для этого сейчас работают государственные программы, помогают неравнодушные украинцы. Если мы сможем организовать каждому противнику удар FPV-дроном, то их мобилизация не приведет к значительным потерям наших территорий. Тогда не стоит будет надеяться на успехи врага в частности на Сумщине или Харьковщине.

Заметим, уже весной 2025 года Кремль надеется мобилизовать 160 тысяч бойцов. Это наибольшее количество за все время полномасштабной войны. Попав на службу, новобранцев заставляют подписывать контракты и так они попадают на фронт