Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко пояснив 24 Каналу, що всі 160 тисяч бійців точно не поїдуть на фронт. Дехто відповідатиме за логістику, забезпечення.

До теми В армію Росії заберуть рекордну кількість осіб: військовий оглядач зауважив важливий нюанс

Як Росія використає такий ресурс

Для ведення бойових дій противник може залучити орієнтовно 100 000 військовослужбовців. Але спершу потрібен час для того, щоб їх мобілізувати, підготувати, спорядити.

Тобто ми можемо сказати про те, що противник поповнюватиме своє угруповання додатково на 30 000 військовослужбовців щомісяця. Упродовж трьох місяців вони можуть поетапно нарощувати ударно-штурмові дії,

– підкреслив Юрій Федоренко.

Якщо говорити про кількість знищених окупантів, то за березень 2025 року вдалося ліквідувати приблизно 23 тисячі бійців. Мовиться лише про випадки, які підтверджені відео чи фото. Зрозуміло, що втрати противника значно більші.

Ми можемо сказати, що треба нарощувати спроможності тих, хто забезпечує виконання бойової роботи, виконує бойові завдання. Це стосується і техніки, тому що нам треба в кожного противника відправляти по FPV-дрону,

– наголосив військовий.

Це економічно вигідно, тому дронів має бути вдосталь. Для цього зараз працюють державні програми, допомагають небайдужі українці. Якщо ми зможемо організувати кожному противнику удар FPV-дроном, то їхня мобілізація не призведе до значних втрат наших територій. Тоді не варто буде сподіватися на успіхи ворога зокрема на Сумщині чи Харківщині.

Зауважимо, вже на весні 2025 року Кремль сподівається мобілізувати 160 тисяч бійців. Це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни. Потрапивши на службу, новобранців змушують підписувати контракти й так вони потрапляють на фронт