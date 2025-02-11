Оккупанты за подписанный контракт на один год обещают сертификат на земельный участок стоимостью 1 миллион рублей, трансфер из любого города России, льготы мобилизованному и его детям, обучение на полигоне и списание долгов до 10 миллионов рублей. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин готовится к тому, чтобы как можно больше захватить украинских территорий перед вероятными переговорами.

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Россияне не хотят идти воевать

Петр Андрющенко подчеркнул, что в Кремле возникла проблема с привлечением россиян на войну.

В России тотальное падение заключения контрактов по всем регионам. Именно поэтому началась агрессивная вербовка на оккупированных территориях,

– отметил он.

Российские военкоматы получили мобилизационное задание, чтобы пополнить войско максимально большим количеством солдат. Оккупанты распространяют свои агитационные листовки по всем возможным социальным сетям. Ранее рекрутингом занимались только официальные каналы, но теперь россияне изменили тактику, чтобы любыми методами пополнять войско.

Важно! Москва увеличивает численность своих войск, что вызвало беспокойство в НАТО. Общее количество солдат России может вырасти до 1,5 миллиона к 2026 году.

Россиян готовят к мобилизации

Андрющенко считает, что российские власти готовит свое население к мобилизации.

Мы ожидаем во второй половине лета в начале осени 2025 года начало уже прямой мобилизации. Без маскировки под контракты или призыв. Это обусловлено падением темпов набора в армию. Россиянам негде брать новых людей,

– подчеркнул руководитель "Центра изучения оккупации".

По его словам, мобилизация будет касаться также и временно оккупированных территорий.

Первая волна, вероятно, будет небольшая. Есть предположение, что всех тех, кого заберут в армию сначала не будут отправлять на передовую. Они будут служить где-то в тылу.

Все для того, чтобы их близкие и родные методом "сарафанного радио" разнесли информацию, если контракт подписан с российской армией через, например, резервистов, то на передовой эти люди не будут служить,

– объяснил Петр Андрющенко.

Это хитрая тактика, которая имеет целью показать другим, что есть вроде бы безопасный способ воевать без больших рисков для жизни и еще и получать за это много денег.

"Это приведет к увеличению заключения контрактов. Какой-то небольшой результат это будет иметь, но следующая волна мобилизации покажет правду (всех россиян будут отправлять на линию соприкосновения – 24 Канал). После этого мы будем наблюдать падение набора, что приведет к более принудительной мобилизации", – добавил руководитель "Центра изучения оккупации".