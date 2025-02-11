Окупанти за підписаний контракт на один рік обіцяють сертифікат на земельну ділянку вартістю 1 мільйон рублів, трансфер із будь-якого міста Росії, пільги мобілізованому та його дітям, навчання на полігоні та списання боргів до 10 мільйонів рублів. Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що Владімір Путін готується до того, щоб якомога більше захопити українських територій перед ймовірними перемовинами.

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Росіяни не хочуть йти воювати

Петро Андрющенко підкреслив, що у Кремлі виникла проблема із залученням росіян на війну.

У Росії тотальне падіння укладання контрактів по всіх регіонах. Саме тому почалось агресивне вербування на окупованих територіях,

– зазначив він.

Російські військкомати отримали мобілізаційне завдання, щоб поповнити військо максимально великою кількістю солдатів. Окупанти розповсюджують свої агітаційні листівки по всіх можливих соціальних мережах. Раніше рекрутингом займались лише офіційні канали, але тепер росіяни змінили тактику, щоб будь-якими методами поповнювати військо.

Важливо! Москва збільшує чисельність своїх військ, що викликало занепокоєння в НАТО. Загальна кількість солдатів Росії може зрости до 1,5 мільйона до 2026 року.

Росіян готують до мобілізації

Андрющенко вважає, що російська влада готує своє населення до мобілізації.

Ми очікуємо у другій половині літа на початку осені 2025 року початок вже прямої мобілізації. Без маскування під контракти чи призов. Це зумовлено падінням темпів набирання до війська. Росіянам ніде брати нових людей,

– підкреслив керівник "Центру вивчення окупації".

За його словами, мобілізація стосуватиметься також і тимчасово окупованих територій.

Перша хвиля, ймовірно, буде невелика. Є припущення, що всіх тих, кого заберуть до війська спочатку не відправлятимуть на передову. Вони служитимуть десь у тилу.

Все для того, щоб їхні близькі та рідні методом "сарафанного радіо" рознесли інформацію, якщо контракт підписано із російською армією через, наприклад, резервістів, то на передовій ці люди не служитимуть,

– пояснив Петро Андрющенко.

Це хитра тактика, яка має на меті показати іншим, що є начебто безпечний спосіб воювати без великих ризиків для життя та ще й отримувати за це багато грошей.

"Це призведе до збільшення укладання контрактів. Якийсь невеликий результат це матиме, але наступна хвиля мобілізації покаже правду (всіх росіян відправлятимуть на лінію зіткнення – 24 Канал). Після цього ми спостерігатимемо падіння набору, що призведе до більш примусової мобілізації", – додав керівник "Центру вивчення окупації".