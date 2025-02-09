Елемент помітили в 150 метрах від об'єкта. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про НПЗ у Волгограді

За попередньою інформацією, обійшлося без руйнувань і постраждалих. Цікаво, що в південній частині Волгограда розташований нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

Це підприємство оточене промисловою зоною – поряд є велика нафтобаза та теплоелектростанція.

Українські безпілотники вже неодноразово атакували НПЗ. Зокрема, місцеві чули десятки вибухів 3 лютого, перед цим там було гучно вночі 31 січня.

Його проєктна потужність переробки становить близько 14 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у Росії,

– зазначав глава ЦПД Андрій Коваленко.

До слова, подібні інциденти з розгінними блоками ППО у Росії вже ставалися. У квітні 2024 року "прилетіло" у двір багатоквартирного будинку в Яковлевському окрузі Бєлгорода, а у травні – в центр міста.