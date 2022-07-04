При этом часть из них привозят в ямы замороженными, чтобы не было запаха разложения. Об этом сообщили 24 каналу собственные источники в разведке.

Ранее СМИ показали вагон-рефрижератор, заполненный телами убитых в Украине российских военных

Кто оплачивает тысячи захоронений оккупантов

Есть уже десятки доказательств того, что отправляют домой далеко не всех погибших россиян. Но даже эта часть "прибывших" является существенным ударом для городков, большинство поступлений в бюджет отдают в Москву. Ценой местных властей сначала закупали сотни крестов, венков и гробов. Но сейчас это все чаще стали возлагать на семьи погибших.

В то же время, Кремль не признает потери на войне, поэтому многим из родственников погибших приходят "пропавшие без вести". А региональные чиновники уже сами думают, что делать с теми, кто не вернулся живым из "спецоперации".

"Тырчат куски разлагающихся тел"

Каждый день по всей России проходят до тысячи захоронений. Только сейчас, в июле, начали закапывать часть и тех оккупантов, которые погибли еще в феврале-марте. Однако даже не для всех оккупантов находятся деревянные ящики.

Хоронят в простынях, из которых торчат куски разлагающихся тел. Они (россияне – 24 канал) замораживают на максимум, чтобы меньше запаха чувствовали. После этого пытаются как можно быстрее похоронить, чтобы не "потекло",

– рассказали очевидцы.

В то же время, российские власти продолжают даже не считаться с потерями своих подразделений. Например, глава Луганской ОВА рассказал, что при взятии лисичанских солдат бросали в наступление без учитывания больших потерь. Оккупанты вскоре были вынуждены переступать сотни тел своих собратьев, чтобы командование отчиталось о большой "победе" в маленьком городе. А что уж делать с телами "высвободители" уже думают в отдаленных регионах России.

Почему не все тела возвращают в Россию

Недавно стало известно об очередном бесчеловечном отношении россиян к телам своих военных. В Херсонской области оккупанты начали сжигать тела других россиян в подготовленном котловане с шинами. Уже есть даже фото с цинковыми гробами, которые вместо России прибыли в местные лесополосы.



Коробки от оккупантов на Херсонщине / Фото анонимных источников 24 канала

Командиры подразделений не только участвуют в этом, но и занимаются присвоением компенсаций, которые должны были поступить родственникам погибших. Что касается высшего руководства армии, то оно просто закрывает глаза и получает свой процент из этих афер.



Цинковый гроб, который выбросили оккупанты / Фото анонимных источников 24 канала

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В России готовились к массовым захоронениям

Еще в мае 2021 года прошел чемпионат по скоростному рытью могил в российском Новосибирске. Команды с разных на скорость вырывали ямы, в которые потом клали настоящие гробы.

Для проведения "конкурса" даже выбрали символическое и практическое место – территорию недалеко от Новосибирского крематория.

Чемпионат по копанию могил в России: смотрите видео

Победила в чемпионате команда из Омска, выкопавшая могилу за 38 минут. Также в соревнованиях принимали участие из меньших городков Томской и Новосибирской областей, а также Алтайского края. Теперь полученный на конкурсе опыт точно пригодился конкурсантам.

Новый конкурс – весной 2022 года в России провели чемпионат украшения могил: смотрите видео