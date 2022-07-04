При цьому, частину з них привозять до ям замороженими, щоб не було запаху розкладання. Про це повідомили 24 каналу власні джерела в розвідці.

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Хто оплачує тисячі поховань окупантів

Вже є десятки доказів того, що відправляють додому далеко не всіх загиблих росіян. Але навіть ця частина "прибулих" є суттєвим ударом для містечок, які більшість надходжень у бюджет віддають до Москви. Коштом місцевої влади спершу все ж закуповували сотні хрестів, вінків та трун. Але зараз це дедалі частіше почали покладати на родини загиблих.

Водночас, Кремль не визнає втрати на війні, тому багатьом із родичів загиблих приходять "зниклий безвісти". А регіональні посадовці вже самі думають, що робити з тими, хто не повернувся живим зі "спецоперації".

"Стирчать шматки тіл, що розкладаються"

Щодня по всій Росії проходять до тисячі поховань. Лише зараз, у липні, почали закопувати частину й тих окупантів, які загинули ще у лютому-березні. Проте навіть не для всіх окупантів знаходяться дерев'яні ящики.

Ховають у простирадлах, з яких стирчать шматки тіл, що розкладаються. Вони (росіяни – 24 канал) заморожують на максимум, аби менше запаху відчували. Після цього намагаються якнайшвидше поховати, щоб не "потекло",

– розповіли очевидці.

Водночас, російська влада продовжує навіть не зважати на втрати своїх підрозділів. Для прикладу, голова Луганської ОВА розповів, що при взятті Лисичанська солдатів кидали в наступ без зважання на великі втрати. Окупанти невдовзі були змушені переступати сотні тіл своїх побратимів, щоб командування відзвітувало про велику "перемогу" в маленькому місті. А що робити з тілами "освободітєлє" вже думають у віддалених регіонах Росії.

Чому не всі тіла повертають у Росію

Нещодавно стало відомо про чергове нелюдське ставлення росіян до тіл своїх військових. На Херсонщині окупанти почали спалювати трупи інших росіян у підготованому котловані з шинами. Наразі вже є навіть фото з цинковими домовинами, які замість Росії прибули до місцевих лісосмуг.



Коробки від окупантів на Херсонщині / Фото анонімних джерел 24 каналу

Командири підрозділів не лише беруть у цьому участь, а й займаються привласненням компенсацій, які мали надійти родичам загиблих. Щодо вищого керівництва армії, то воно просто закриває очі та отримує свій відсоток із цих афер.



Цинкова домовина, яку викинули окупанти / Фото анонімних джерел 24 каналу

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У Росії готувалися до масових поховань

Ще у травні 2021 року пройшов чемпіонат зі швидкісного копання могил у російському Новосибірську. Команди з різних міст на швидкість виривали ями, в які потім клали справжні труни.

Для проведення "конкурсу" навіть обрали символічне та практичне місце – територію неподалік від Новосибірського крематорію.

Чемпіонат з копання могил у Росії: дивіться відео

Перемогла в чемпіонаті команда з Омська, яка викопала могилу за 38 хвилин. Також у змаганнях брали участь із менших містечок з Томської та Новосибірської областей, а також Алтайського краю. Тепер здобутий на конкурсі досвід точно знадобився конкурсантам.

Новий конкурс – весною 2022 у Росії провели чемпіонат прикрашання могил: дивіться відео