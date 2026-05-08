"Это просто апокалипсис": в России – коллапс в аэропортах, пассажиры теряются из-за "закрытого неба"

После атаки дрона на центр аэронавигации в Ростове-на-Дону на юге России временно остановили работу сразу 13 аэропортов. Фактически, российская авиация столкнулась с повторением коллапса первых дней полномасштабной войны.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Агентство".

Что происходит в российских аэропортах?

Ограничения могут действовать как минимум до 12 мая.

По данным российского Минтранса, временно закрытыми оказались аэропорты Сочи, Волгограда, Краснодара, Грозного, Астрахани, Владикавказа, Геленджика, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя и Элисты.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, на юге страны отменили или задержали более 80 рейсов. Значительные проблемы возникли и в Москве: в Шереметьево, Домодедово и Внуково, по подсчетам журналистов, отменили более 200 рейсов, еще сотни задерживаются.

Во Внуково россияне жалуются на то, что им приходится сидеть просто на полу, а часть пассажиров ожидает вылета уже более суток.

В соцсетях россияне также публикуют многочисленные видео из аэропортов, где показывают, как они успели "обустроить" спальные места – для этого они решили использовать газеты.

15 часов ждали и нас просто вернули обратно. Я просто в шоке! У меня впервые такое!

– удивляется автор видео.

Ситуація в московському Внуково:

Всего в российских аэропортах застряли по меньшей мере 14 тысяч пассажиров.

Уже 30 часов мы не можем вылететь из России. У нас был вылет из Внуково 7 мая в 2 часа ночи. Нам его переносили на сутки. Все эти сутки нам постоянно то ставили рейс, то отменяли рейс, то его на полчаса задерживают, то на час, то на два, то на три. Мы все надеялись до последнего, что что-то решится,

– пожаловалась одна из россиянок.

По ее словам, проблемы возникли не только в Москве – российские туристы в Анталии и Стамбуле также не могут вылететь, поскольку за ними не могут прибыть самолеты.

"Самой сложной" оказалась ситуация в Сочи, где новые ограничения наложились на проблемы с графиком, длящиеся уже несколько дней.

Проблемы, вероятно, будут только усиливаться. В Ассоциации туроператоров России ожидают, что отмена международных рейсов затронет около 3 тысяч пассажиров и повлечет сбои в графике обратных рейсов.

С каждым часом простоя количество задержанных рейсов будет расти,

– отметили в ассоциации.

В российском Минтрансе заявили, что для перевозки пассажиров отмененных рейсов планируют привлекать поезда и автобусы. Аналогичные решения российские власти принимали 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения в Украину, когда на западе России и в оккупированном Крыму закрыли 11 аэропортов.

Стоит отметить, что массовые задержки и отмены рейсов в российских аэропортах начались еще во вторник, 5 мая, из-за угрозы атак дронов – тогда из московских аэропортов вовремя не вылетели более 500 рейсов.

Какие еще регионы были под атакой?

8 мая беспилотники атаковали промышленные объекты на территории Пермского края. Речь идет в частности об одном из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий региона – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС).

Там, вероятно, произошло и дальнейшее возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, где продолжается ликвидация пожара.

Стоит отметить, что это уже третий за девять дней обстрел этого НПЗ. После атаки в сети начали писать о перебоях в работе учебных заведений, частичную эвакуацию и приостановление занятий в школах.

Кроме этого, Владимир Зеленский сообщил о поражении нефтеперерабатывающего завода в российском Ярославле. Этот объект расположен более чем в 700 километрах от государственной границы Украины. Также известно, что это крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Центрального федерального округа России.