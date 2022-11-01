Похоже, что россияне решили просто уменьшить работу для Вооруженных Сил Украины. Выяснилось, что с самоуничтожением они справляются достаточно неплохо. Видео потасовки распространили телеграм-каналы, сообщает 24 канал.

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Единство российского войска: оккупанты хотели ограбить друг друга

Драка произошла на военной базе Юргинской бригады. Мобилизированные рассказали, что причиной стало то, что контрактники хотели их ограбить. В частности, российские армейцы решили забрать у "мобиков" мобильные телефоны, деньги и экипировку. Новобранцам такой сценарий не понравился, так и возникла драка.

Видео потасовки попало в сеть. Автор ролика эмоционально рассказывал, как "убивают и откачивают пацанов". Кого-то даже обматывали скотчем.

Ломают прямо жестко. Они просто роту сломали только что,

– заявил автор.

В России сильно подрались военные: видео

Что известно о потерях россиян на войне

Тем оккупантам, которые не успевают убиваться между собой, помогают украинские военные. Они уничтожают врага по всем направлениям фронта. Только за сутки 31 октября на "концерт Кобзона" отправились 650 российских оккупантов.

Общие потери вражеского войска с начала полномасштабной войны составляют: