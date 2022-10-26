Об этом пишут ряд российских СМИ. Они в очередной раз врут об Украине о том, что собираются сделать сами.

Важно Что такое "грязная бомба" и как от нее спастись: важные советы

Что говорят российские пропагандисты

Провластные "журналисты" заявили, что специалисты украинского предприятия "Южмаш" якобы подготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", который планируют начинить радиоактивным материалом, а затем "сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС" силами украинской ПВО и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными.

После того, как муляж собьют, киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты "Искандер", чтобы убедить западную общественность в причастности России,

– говорится в сообщении.

В НАТО разгромили заявление России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина не готовит "грязную бомбу". Он заявил, что обвинения в отношении Украины ошибочны, а оценка Путина ядерного оружия опасна и безрассудна.

Россия обвиняет других в том, что собирается делать сама,

– подчеркнул он.

Как Украина и мир реагируют на возможность применения "грязной бомбы" Россией

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обвинения России свидетельствуют о том, что Москва планирует применить тактическое ядерное оружие и постарается обвинить Киев.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обвинения России в подготовке Украиной применения "грязной бомбы" является частью нового этапа кампании по дезинформации цивилизованного мира. Резников подчеркнул, что Украина чрезвычайно ответственна в вопросах ядерной безопасности.

А президент США Джо Байден подчеркнул, что Россия "совершит невероятно серьезную ошибку", если использует тактическое ядерное оружие.

Что такое грязная бомба Это радиологическое оружие, разновидность оружия массового поражения. Маломощный ядерный боеприпас – это контейнер с радиоактивными изотопами и собственно бомбой, то есть – зарядом взрывчатого вещества. При взрыве контейнер с изотопами разрушается, а радиоактивное вещество рассеивается ударной волной. Число жертв может исчисляться десятками человек.

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