Об этом пишут ряд российских СМИ. Они в очередной раз врут об Украине о том, что собираются сделать сами.
Важно Что такое "грязная бомба" и как от нее спастись: важные советы
Что говорят российские пропагандисты
Провластные "журналисты" заявили, что специалисты украинского предприятия "Южмаш" якобы подготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", который планируют начинить радиоактивным материалом, а затем "сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС" силами украинской ПВО и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными.
После того, как муляж собьют, киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты "Искандер", чтобы убедить западную общественность в причастности России,
– говорится в сообщении.
В НАТО разгромили заявление России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина не готовит "грязную бомбу". Он заявил, что обвинения в отношении Украины ошибочны, а оценка Путина ядерного оружия опасна и безрассудна.
Россия обвиняет других в том, что собирается делать сама,
– подчеркнул он.
Как Украина и мир реагируют на возможность применения "грязной бомбы" Россией
- Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обвинения России свидетельствуют о том, что Москва планирует применить тактическое ядерное оружие и постарается обвинить Киев.
- Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обвинения России в подготовке Украиной применения "грязной бомбы" является частью нового этапа кампании по дезинформации цивилизованного мира. Резников подчеркнул, что Украина чрезвычайно ответственна в вопросах ядерной безопасности.
- А президент США Джо Байден подчеркнул, что Россия "совершит невероятно серьезную ошибку", если использует тактическое ядерное оружие.
Что такое грязная бомбаЭто радиологическое оружие, разновидность оружия массового поражения. Маломощный ядерный боеприпас – это контейнер с радиоактивными изотопами и собственно бомбой, то есть – зарядом взрывчатого вещества. При взрыве контейнер с изотопами разрушается, а радиоактивное вещество рассеивается ударной волной. Число жертв может исчисляться десятками человек.
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