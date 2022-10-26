Про це пишуть низка російських ЗМІ. Вони вчергове оббрехали Україну у тому, що збираються зробити самі.

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Що кажуть російські пропагандисти

Провладні "журналісти" заявили, що фахівці українського підприємства "Південмаш" нібито підготували муляж ракети комплексу "Іскандер", який планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім "збити над зоною відчуження Чорнобильської АЕС" силами української ППО та заявити про пуск ядерного заряду російськими збройними силами.

Після того, як муляж зіб'ють, київська влада має намір показати західним та українським ЗМІ фрагменти макета та елементи електроніки нібито ракети "Іскандер", щоб переконати західну громадськість у причетності Росії,
– мовиться у повідомленні.

У НАТО розгромили заяву Росії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Україна не готує "брудну бомбу". Він заявив, що звинувачення щодо України є хибними, а оцінка Путіна ядерної зброї небезпечна і безрозсудна.

Росія звинувачує інших у тому, що збирається робити сама,
– наголосив він.

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Що таке брудна бомба

Це радіологічна зброя, різновид зброї масового ураження. Малопотужний ядерний боєприпас – це контейнер з радіоактивними ізотопами та власне бомбою, тобто – зарядом вибухової речовини. Під час підриву контейнер з ізотопами руйнується, а радіоактивна речовина розсіюється ударною хвилею. Кількість жертв може обчислюватись десятками людей.

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