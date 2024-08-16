Гроб для летчиков, – Свитан о Ту-22М3, который разбился в России

Россия потеряла свой стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Страна-агрессор подтвердила эту информацию, а причиной назвала техническую неисправность.

Оккупанты имеют очень много таких самолётов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что говорится о десятках единиц.

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Что известно о Ту-22М3

Одной из основных частей, которые имеют на вооружении такие суда, является 326 дивизия. В свое время ее возглавлял Джохар Дудаев – первый президент Республики Ичкерия. Именно он был командиром дивизии бомбардировщиков.

Их пункт дислокации в городе Украинка, что за Уралом. Вероятно, именно оттуда самолет. Он довольно старый, а изначально дивизия базировалась в Эстонии, где до 1991 года Дудаев ее возглавлял.

Самолетам уже по полсотни лет. Это довольно сложная машина, фактически гроб для пилотов, ведь ею технически очень сложно управлять,

– подчеркнул Роман Свитан.

Он добавил, что с этого судна чрезвычайно трудно катапультироваться. К тому же во время такого маневра нередко погибает экипаж. Итак, в том, что самолеты Ту-22М3 падают не имеет ничего удивительного. Для Украины это тем более не является проблемой.

"Нам важно, что эти самолеты несут ракеты Х-22, которые убили не один десяток мирных жителей Украины", – добавил летчик-инструктор.