Россия разработала инструкции по пыткам украинских военнопленных, – представитель "Азова"

Ни для кого не секрет, что Россия системно пытает украинских военнопленных. Однако теперь российские военные начали распространять специальные инструкции с подробным описанием "эффективных" методов пыток.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя отделения международного сотрудничества 1 корпуса НГУ "Азов" Нестора Барчука во время брифинга в Медиацентре "Украина".

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Что известно о российских инструкциях по пыткам

Барчук рассказал, что Россия не просто регулярно применяет пытки к украинским военнопленным, но и распространяет специальные инструкции, где подробно прописано, какие методы жестокого обращения считаются "более эффективными".

Пытки и истязания являются целенаправленной государственной политикой России. Мы знаем, что существуют целые инструкции, которые распространяются между местами содержания украинских военнопленных. В этих инструкциях четко определено, какие пытки "более эффективны", и какие надо применять к украинским военнопленным,

– сообщил он.

Также Барчук напомнил, что по данным мониторинговой миссии ООН, более 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам в российском плену.

К слову, по данным Associated Press, в российском плену с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 206 украинцев. Отмечается, что 50 из них стали жертвами удара России по колонии в Еленовке.