Суд в Петербурге разрешил роспуск Совета депутатов, требовавших обвинить путина в госизмене из-за войны. Чиновников вызвали в полицию.

Так, смольнинский районный суд признал бездействие Совета депутатов муниципального образования "Смольнинское". Губернатор Петербурга имеет право распустить его. Об этом пишут в российских СМИ, передает 24 канал.

Кстати Правлению путина идет конец: депутаты уже из 18 российских округов требуют отставки диктатора

Депутаты выступили против путина

Прокуратура подала иск против совета в июле 2022 года. Дело в том, что семь депутатов "Смольнинского" обратились в госдуму и предложили обвинить путина в госизмене и отстранить его от должности. Отмечалось, что его решение о начале войны привело к гибели российских военных, проблемам экономики и расширению НАТО.

После этого, по лучшим кремлевским традициям, депутатов вызвали в полицию. На нескольких составили протоколы о "дискредитации" армии.

Отставки путина требовали и другие депутаты

Муниципальные депутаты из 18 разных округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпино требуют отставки путина. Чиновники призывали присоединяться других.

Создали соответствующую петицию об отставке путина. Сам диктатор официально на требования не отреагировал.

Путину ищут замену

Российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов убежден, что наиболее надежным вариантом улучшения своего положения для россиян является замена президента страны. По его словам, эта идея постепенно развивается в головах российских политиков.

Политолог тоже вспомнил об обращении оппозиционных муниципальных депутатов из Санкт-Петербурга.

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