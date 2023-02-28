Видео результата такого труда поделились в сети российские телеграм-каналы, пишет 24 Канал. На нем маленькая девочка в косплее на украинскую бабушку с красным флагом СССР декламировала стихотворение на утреннике в учебном заведении.

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Эмоциональное стихотворение о фейковом символе

Рассказывала она о бабушке из Харькова и "нацистах" эмоционально, с воодушевлением, под аплодисменты аудитории. Декламировала отчетливо о том, что женщина вышла встречать "своих", а перед ней оказался "злейший враг".

А завершил свое выступление ребенок утверждением, что бабушка с "непокорным духом" сегодня является символом России. Ну, какая страна, такие и символы – лживые для оправдания собственных зверств.

Отметим, что россияне с этим символом "носятся" уже давно. Еще весной в Мариуполе оккупанты установили "черную бабку с флагом СССР". Она появилась на площади Воинов-Освободителей, которую оккупанты переименовали в Ленинского комсомола (старое название до проведения декоммунизации).

Ребенок продекламировал стихотворение о бабушке из Харькова: видео

Чего не знали россияне на утреннике

Однако вряд ли кто-то из присутствующих в зале знал, что стихотворение это посвящено только мифическому образу, созданному в самой России и безумно далекому от подлинных событий. Что так называемые "свои" запустили во двор их же символа мину, а так называемые "нацисты" всегда приносили бабушке продукты, а впоследствии помогли эвакуироваться в одну из больниц города.

Вряд ли знают и о том, что Анна Ивановна давно выбросила красную тряпку подальше. А выходила с ней к оккупантам, потому что хотела попросить, чтобы они "не громили Украину". Вероятно, надеялась, что так они ее не тронут и, возможно, прислушаются к ее словам.

Раньше бабушка рассказывала, что расстроена, что невольно стала одним из символов агрессора. Из-за того, что российские пропагандисты все перекрутили, она чувствовала себя "изменницей".