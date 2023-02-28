Відео результату такої праці поділилися у мережі російські телеграм-канали, пише 24 Канал. На ньому маленька дівчинка у косплеї на українську бабцю з червоним прапором СРСР декламувала вірш на святранку у навчальному закладі.

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Емоційний вірш про фейковий символ

Розповідала вона про бабцю з Харкова та "нацистів" емоційно, з натхненням, під оплески аудиторії. Декламувала виразно про те, що жінка вийшла зустрічати "своїх", а перед нею виявився "найлютіший ворог".

А завершила свій виступ дитина твердженням, що бабця з "непокірним духом" сьогодні є символом Росії. Ну, яка країна, такі й символи – брехливі для виправдання власних звірств.

Зазначимо, що росіяни з цим символом "носяться" уже давно. Ще весною у Маріуполі окупанти встановили "чорну бабку із прапором СРСР". Вона появилася на площі Воїнів-Визволителів, яку окупанти перейменували у Ленінського комсомолу (стара назва до проведення декомунізації).

Дитина продекламувала вірш про бабцю з Харкова: відео

Чого не знали росіяни на святранку

Однак навряд хтось із присутніх в залі знав, що вірш цей присвячений лише міфічному образу, створеному у самій же Росії та шалено далекому від справжніх подій. Що так звані "свої" запустили у подвір'я їхнього ж символу міну, а так звані "нацисти" натомість завжди приносили бабці продукти, а згодом допомогли евакуюватися в одну з лікарень міста.

Навряд знають й про те, що Анна Іванівна давно викинула червону шмату якнайдалі. А виходила з нею до окупантів, бо хотіла попросити, щоб вони "не громили Україну". Ймовірно, сподівалася, що так вони її не зачеплять і, можливо, дослухаються до її слів.

Раніше бабуся розповідала, що засмучена, що мимоволі стала одним з символів агресора. Через те, що російські пропагандисти все перекрутили, вона почувала себе "зрадницею".