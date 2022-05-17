В России рекордно подорожала сантехника: больше всего – унитазы, которые оккупанты воровали в Украине

Россиянам совсем скоро нужно будет забывать обо всех современных удобствах. План Путина по возвращению России в Средневековье равномерно воплощается в действительность.

Санкции западных партнеров Украины позволяют россиянам ощутить всю мощь их импортозамещения. Конечно, это сарказм – у них существует только в заявлениях пропагандистов.

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Рекордное удорожание сантехники

"Сверхдержава", как любят называть свою родину россияне, поставила еще один рекорд. Правда, праздновать оккупантам особо нечего – он касается очередного удара по карманам.

Как сообщают российские СМИ, с начала войны удорожание сантехники в России составило 20 – 70%. Особый дефицит товаров наблюдается в премиум-сегменте.

Наконец-то стала известна причина любви русских оккупантов к унитазам, которые они безбожно мародерили – именно их цена показала самый высокий рост. Теперь цена унитаза в России выше, чем цена жизни российского солдата, так что даже метафора, что российское командование "спускает своих солдат в унитаз", теперь не слишком соответствует действительности.

Турецкие и китайские поставщики сантехники воспользовались ситуацией и подняли цены на свою продукцию. Они решили занять ценовую нишу европейских брендов, покинувших рынок.

Премиум-сегмент не показал такого роста цены, но здесь ситуация объясняется очень легко: у россиян как не было денег на этот товар, так и нет, поэтому никакого дефицита здесь не предвидится.

Санкции против России: последние новости

США придумали, как снизить доход России, который она получает за торговлю нефтью. Поскольку ЕС планирует вводить эмбарго постепенно, Минфин США предлагает ввести пошлины на российскую нефть. Прибыль с этой пошлины предлагается аккумулировать в фонде, направленном на послевоенное восстановление Украины.

Россияне не заботятся не только о своих солдатах, но и простых гражданах. Из-за дефицита импортных комплектующих в России разрешили производить авто без подушек безопасности и антиблокировочных систем. Теперь производство автомобилей в России выйдет на совершенно новый уровень безопасности – иконки в скором времени будут в дефиците.

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