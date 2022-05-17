Санкції західних партнерів України дозволяють росіянам відчути усю потужність їхнього імпортозаміщення. Звісно, це сарказм – у них воно існує лише в заявах пропагандистів.

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Рекордне подорожчання сантехніки

"Наддержава", як люблять називати свою батьківщину росіяни, поставила ще один рекорд. Щоправда, святкувати окупантам особливо немає чого – він стосується чергового удару по їхніх кишенях.

Як повідомляють російські ЗМІ, з початку війни подорожчання сантехніки в Росії становило 20 – 70%. Особливий дефіцит товарів спостерігається у преміум-сегменті.

Нарешті стала відома причина любові російських окупантів до унітазів, які вони безбожно мародерили – саме їх ціна показала найвище зростання. Тепер ціна унітаза в Росії вища, аніж ціна життя російського солдата, тож навіть метафора, що російське командування "спускає своїх солдатів в унітаз", тепер не надто відповідає дійсності.

Турецькі та китайські постачальники сантехніки скористалися ситуацією та підняли ціни на свою продукцію. Вони вирішили зайняти цінову нішу європейських брендів, які покинули ринок.

Преміум-сегмент не показав такого росту ціни, але тут ситуація пояснюється дуже легко: у росіян як не було грошей на цей товар, так і немає, тому жодного дефіциту тут не передбачається.

Санкції проти Росії: останні новини

США придумали, як зменшити дохід Росії, який вона отримує за торгівлю нафтою. Оскільки ЄС планує впроваджувати ембарго поступово, Мінфін США пропонує запровадити мита на російську нафту. Прибуток з цього мита пропонується акумулювати у фонді, який буде спрямований на післявоєнну відбудову України.

Росіяни не піклуються не лише про своїх солдатів, а й простих громадян. Через дефіцит імпортних комплектуючих в Росії дозволили виготовляти авто без подушок безпеки та антиблокувальних систем. Тепер виробництво автомобілів в Росії вийде на абсолютно новий рівень безпеки – іконки незабаром будуть в дефіциті.

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