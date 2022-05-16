В России резко увеличилось количество краж в магазинах после масштабного вторжения в Украину

Война против Украины сильно ударила не только по русской армии. Граждане страны-агрессора решили поддержать своих "защитников" и начали мародерить.

Чтобы там не кричали россияне об "импортозамещении" и о том, что санкции им не страшны, встреча с жесткой реальностью заставляет их возвращаться к древнейшим культурным источникам – кражам. Тем более что экономическая ситуация к этому подталкивает.

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Увеличение количества краж в магазинах

России удается успешно наращивать не только потери в войне против Украины, но и количество воровства в магазинах. В среднем в течение месяца в магазинах совершали до 130 краж – на 18% больше, чем в прошлом году. Средний чек товаров, которые россияне воруют в своих магазинах, составляет примерно 1500 рублей.

Чтобы не перекладывать ворованное в пакеты, воры продуктовых магазинов заодно воруют и корзины. Что касается процентного соотношения товаров, то 19% из всех краж составляют кондитерские изделия. Колбасы немного отстают – 16%. Как ни странно, алкоголь пока только на 3 месте – 14%. Воровство сыров составляет 13%, а какао и кофе – 7%.

Менеджеры российских магазинов начинают скулить о существенном росте краж и расходах на усиленную охрану и новые камеры видеонаблюдения в то время, когда с деньгами тоже не слишком радостная ситуация.

Также значительно возросло количество краж из магазинов одежды, россияне упорно не хотят одеваться в отечественные лохмотья и делают ставку на кражи одежды западных брендов, ведь приобрести их уже не в состоянии.

Санкции против России: последние новости

Россияне начали активно "замещать" ушедшие с их рынка импортные бренды. Теперь они получили новый способ самоотравления пойлом "Коми-Кола". Россияне украли этикетку "Колы" и вообще все, что можно, но вряд ли им удалось создать что-нибудь отдаленно похожее на оригинальный напиток.

Один из крупнейших производителей бумаги в мире ушел с российского рынка.

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