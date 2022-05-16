Щоб там не кричали росіяни про "імпортозаміщення" та те, що санкції їм не страшні, зустріч із жорсткою реальністю змушує їх повертатися до найдавніших культурних джерел – крадіжок. Тим паче, що економічна ситуація до цього підштовхує.

Читайте також Пане президенте, ми дійшли, – один із батальйонів тероборони ЗСУ витіснив росіян за кордон

Збільшення кількості крадіжок у магазинах

Росії вдається успішно нарощувати не лише втрати у війні проти України, а й кількість крадіжок у магазинах. В середньому впродовж місяця в магазинах здійснювали до 130 крадіжок – на 18% більше, аніж минулого року. Середній чек товарів, які росіяни крадуть у своїх магазинах, складає приблизно 1 500 рублів.

Щоб не перекладати крадене у пакети, злодії продуктових магазинів заодно крадуть й кошики. Що стосується відсоткового співвідношення товарів, то 19% з усіх крадіжок складають кондитерські вироби. Ковбаси трішки відстають – 16%. Як не дивно, алкоголь поки лише на 3 місці – 14%. Крадіжка сирів становить 13%, а какао та кава – 7%.

Менеджери магазинів російських починають скиглити про суттєвий ріст крадіжок та витрати на посилену охорону та нові камери відеоспостереження у той час, коли з грошима теж не надто радісна ситуація.

Також значно зросла кількість крадіжок з магазинів одягу, росіяни вперто не хочуть одягатися у вітчизняне лахміття та роблять ставку на крадіжки одягу західних брендів, адже придбати їх вже не в змозі.

Санкції проти Росії: останні новини

Росіяни почали активно "заміщати" імпортні бренди, які пішли з їхнього ринку. Тепер вони отримали новий спосіб самоотруєння пійлом "Комі-кола". Росіяни вкрали етикетку "Коли" та взагалі все, що можна, але навряд чи їм вдалося створити щось бодай віддалено схоже на оригінальний напій.

Один з найбільших виробників паперу у світі пішов з російського ринку.

Дивіться також – Німеччина активно просуває нафтове ембарго проти Росії