В россии снова пожар в админздании. На этот раз в Уфе, столице Республики Башкортостан вспыхнуло новое здание Арбитражного суда.

Столб черного дыма видно даже из отдаленных районов города. Местные СМИ и телеграм-каналы опубликовали видео с места событий.

Внимание В россии неизвестные разобрали железнодорожные пути: с рельсов сошел грузовой поезд

Сообщают, что это новое здание, расположенное в центре города. Сначала вспыхнула крыша. Тушить пламя прибыло 4 пожарные машины.

Позже стало известно, что спасатели эвакуировали трех человек, находившихся в помещении суда.

Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет.

Беспорядок в россии: виновных найти не могут

К слову, пожары уже привычное явление для россии. Там ежедневно что-то случайно вспыхивает. Виновных найти не могут, официальные комментарии очень размытые. Это очень раздражает самих россиян, говорят, не чувствуют себя в безопасности.

Ранее мы писали, что в Тульской области сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда. Официальная причина – "хищение металла" но, похоже, не все так просто. Под формулировками о хищении металла в россии пытаются скрыть умышленное повреждение железнодорожных путей.

6 июля в Невинномыске Ставропольского края вспыхнул масштабный пожар на химическом предприятии. Однако здесь причиной стала банальная халатность.

Поэтому россияне часто сами себе вредят своей бестолковостью.

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