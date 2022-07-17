В россии снова вспыхнул масштабный пожар: горит суд в Башкирии – эпичное видео
В россии снова пожар в админздании. На этот раз в Уфе, столице Республики Башкортостан вспыхнуло новое здание Арбитражного суда.
Столб черного дыма видно даже из отдаленных районов города. Местные СМИ и телеграм-каналы опубликовали видео с места событий.
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Сообщают, что это новое здание, расположенное в центре города. Сначала вспыхнула крыша. Тушить пламя прибыло 4 пожарные машины.
Позже стало известно, что спасатели эвакуировали трех человек, находившихся в помещении суда.
Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет.
Беспорядок в россии: виновных найти не могут
К слову, пожары уже привычное явление для россии. Там ежедневно что-то случайно вспыхивает. Виновных найти не могут, официальные комментарии очень размытые. Это очень раздражает самих россиян, говорят, не чувствуют себя в безопасности.
Ранее мы писали, что в Тульской области сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда. Официальная причина – "хищение металла" но, похоже, не все так просто. Под формулировками о хищении металла в россии пытаются скрыть умышленное повреждение железнодорожных путей.
6 июля в Невинномыске Ставропольского края вспыхнул масштабный пожар на химическом предприятии. Однако здесь причиной стала банальная халатность.
Поэтому россияне часто сами себе вредят своей бестолковостью.
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