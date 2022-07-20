"Хлопок" не дает покоя: губернатор курской области придумывает об "артобстрелах" со стороны Украины

В россии заявили об обстреле приграничных территорий со стороны Украины, потому что испугались "хлопков". Гордо добавили, что также нанесли "ответный огонь".

россия не может смириться с "хлопком"

Глава курской области россии Роман Старовойт написал, что ВСУ якобы совершили артиллерийский обстрел приграничных территорий рыльского района.

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Под огнем, мол, оказался пограничный пункт пропуска Крупец.

"Артиллерийский обстрел пограничных территорий рыльского района идет со стороны Украины. Под огнем противника пограничный пункт пропуска Крупец", – написал Старовойт.

Но добавил, что их войска дали ответ.

россияне обстреляли Сумщину

Однако "хлопки", которые местные власти назвали артобстрелом их территорий, на самом деле звуки минометного обстрела, который российские войска совершили в Шосткинском районе.

Но утро началось с обстрелов в Шосткинском районе. С 8 утра россияне начали бить (предварительно из минометов) по нашим территориям,

– говорится в сообщении Сумской ОВА.

Заметим, что за прошедшие сутки россияне обстреливали приграничные территории и населенные пункты Сумской области из разных видов вооружения – около 78 "приходов". Обстреливали территории Белопольской, Новослободской, Хотинской, Эсманской территориальных общин.

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