Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он отметил, что в России уже есть три частных компании – армия Пригожина, армия Кадырова, а третью армию "Патриот" создает Шойгу.

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По его словам, также идет серьезный процесс с возможными негативными политическими последствиями – это создание региональных армий под эгидой "терробороны". Некоторые губернаторы в России уже получили подобные разрешения.

Наличие таких частных армий представляет серьезную угрозу гражданской войны в случае коллапса и неконтролируемого краха путинского режима. Это может возникнуть и это опасно,

– заявил Гудков.

А относительно того, может ли "Газпром" создать собственный ПВК, оппозиционер ответил, что это возможно, но такие войска не смогут воевать, только будут кого-нибудь охраняться или с оружием решать коммерческие вопросы.

По его мнению, большую угрозу для будущего России и ее стран-соседей составляют эти частные армии и "отряды терробороны", которые сейчас формируются в этих регионах.

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"На самом деле это движение к хаосу, уже, возможно, неуправляемое движение в условиях начала падения режима Путина. Это опасно", – подытожил Гудков.

Накануне, 3 февраля, генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что Украина объявила подозрение Евгению Пригожину. Руководитель ППК "Вагнера" непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений.

К слову, оккупанты для увеличения своей армии решили создать новые частные военные компании. Их уже пополняют в Крыму. в Генштабе сообщили, что такие НДС получили названия "Щит" и "Русич".