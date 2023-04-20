Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что российская диктатура всегда заранее готовится к противодействию подобному волеизъявлению граждан.

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Фейгин подчеркнул, что безотносительно к тому ожидаются ли в России митинги и протесты, или нет, российские власти всегда готовы противодействовать им, никогда не жалеет денег для этого.

"Второй полк"

В Москве уже давно действует "Второй полк", постоянно занимавшийся разгонами митингов. Это основное звено в системе тамошней полиции, занимающейся митингами и протестами.

Он есть и сейчас. Кстати, туда очень много было отправлено из украинского "Беркута", бежавших в 2014 году сотрудников ОМОНа,

– добавил говорящий.

Фейгин подчеркнул, что сейчас протестная активность Россия на нуле, подобными группировками заниматься нечем, но все равно Россия вкладывает в это немалые деньги.

"Потому что страх велик перед возмущениями и бунтами, поэтому это никогда не останавливается. Хотя сейчас никакой актуальности для этого нет, возможно, она появится дальше, но сегодня ни протестов, ни массовых митингов вообще ничего нет", – резюмировал правозащитник.

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