Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что российская диктатура всегда заранее готовится к противодействию подобному волеизъявлению граждан.
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Фейгин подчеркнул, что безотносительно к тому ожидаются ли в России митинги и протесты, или нет, российские власти всегда готовы противодействовать им, никогда не жалеет денег для этого.
"Второй полк"
В Москве уже давно действует "Второй полк", постоянно занимавшийся разгонами митингов. Это основное звено в системе тамошней полиции, занимающейся митингами и протестами.
Он есть и сейчас. Кстати, туда очень много было отправлено из украинского "Беркута", бежавших в 2014 году сотрудников ОМОНа,
– добавил говорящий.
Фейгин подчеркнул, что сейчас протестная активность Россия на нуле, подобными группировками заниматься нечем, но все равно Россия вкладывает в это немалые деньги.
"Потому что страх велик перед возмущениями и бунтами, поэтому это никогда не останавливается. Хотя сейчас никакой актуальности для этого нет, возможно, она появится дальше, но сегодня ни протестов, ни массовых митингов вообще ничего нет", – резюмировал правозащитник.
Фейгин о подготовке России к бунтам: смотреть видео
Российские власти открыто насмехаются над проблемами своих жителей
- В российском городе Карачаево-Черкесская женщина погибшего оккупанта в качестве компенсации получила два билета в цирк. Сначала ей обещали привезти дрова, ведь условия жизни женщины очень плохие, но впоследствии решили, что и билетов в цирк будет достаточно.
- Российские власти громко заявляют, что компенсация семьям погибших военных – их приоритет. Поэтому россияне почетно получают сладости, пельмени, а счастливчикам еще и ремонтируют двери в туалет. В Краснодарском крае такой подарок вручили матери одного из "двухсотых" мобиков.
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