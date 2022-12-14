В Минобороны Британии сообщили, что в Кремле есть "кризис стратегического планирования". Об этом заявил террорист и боевик Игорь Гиркин.

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Что известно про дебаты в России

Британская разведка сообщила, что Игорь Гиркин рассказал, что:

  • провел два месяца на передовой в составе батальона так называемой квазиреспублики на Донбассе;
  • его последний опыт выявил "кризис стратегического планирования" в войне России против Украины.

Кроме того, Гиркин, по данным разведки Британии, высмеял приказы руководства армии России строить крупные позиционные оборонительные сооружения. Также он подверг сомнению их полезность в современной войне.

Его комментарии (Гиркина – 24 канал) подчеркивают бурные дебаты по поводу ведения войны, которые продолжаются среди российских силовиков,
– сообщила разведка.

Более того, в ведомстве также отметили, что слухи, которые ходят в социальных сетях в течение последних 48 часов о том, что начальника Генштаба России генерала Валерия Герасимова могли уволить, невозможно проверить.

Однако известно, что напряжение между фракциями, вероятно, распространяется от военных и на верхушку российских силовиков.

Что этому предшествовало

  • 10 декабря советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что Игорь Гиркин, по возвращении в Россию, начал критиковать российское командование – как его верхушку, так и командование на местах.
  • Тогда Арестович отметил, что у Горкина были правдивые тезисы. В частности, о том, что украинская армия не ослабевает и что не нужно обращать внимание на псевдонаступления россиян. Ведь на самом деле они в стратегической обороне и хотят улучшить позиционную составляющую обороны.
  • Кроме того, на российское командование жаловались оккупанты и из-за потерь возле Угледара. Там даже произошел бунт в 155-й гвардейской бригаде морской пехоты. Ведь у них погибли 7 человек из 12. Подробнее об этом читайте за ссылкой.