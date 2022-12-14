У Міноборони Британії повідомили, що в Кремлі є "криза стратегічного планування". Про це заявив терорист та бойовик Ігор Гіркін.

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Що відомо про дебати в Росії

Британська розвідка повідомила, що Ігор Гіркін розповів, що:

провів два місяці на передовій у складі батальйону так званої квазіреспубліки на Донбасі;

його останній досвід виявив "кризу стратегічного планування" у війні Росії проти України.

Окрім цього, Гіркін, за даними розвідки Британії, висміяв накази керівництва армії Росії будувати великі позиційні оборонні споруди. Також він поставив під сумнів їх корисність у сучасній війні.

Його коментарі (Гіркіна – 24 канал) підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають серед російських силовиків,

– повідомила розвідка.

Ба більше, у відомстві також зазначили, що чутки, які ширяться в соціальних мережах протягом останніх 48 годин про те, що начальника Генштабу Росії генерала Валєрія Герасимова могли звільнити, неможливо перевірити.

Проте відомо, що напруга між фракціями, ймовірно, поширюється від військових і на верхівку російських силовиків.

Що цьому передувало