У Міноборони Британії повідомили, що в Кремлі є "криза стратегічного планування". Про це заявив терорист та бойовик Ігор Гіркін.
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Що відомо про дебати в Росії
Британська розвідка повідомила, що Ігор Гіркін розповів, що:
- провів два місяці на передовій у складі батальйону так званої квазіреспубліки на Донбасі;
- його останній досвід виявив "кризу стратегічного планування" у війні Росії проти України.
Окрім цього, Гіркін, за даними розвідки Британії, висміяв накази керівництва армії Росії будувати великі позиційні оборонні споруди. Також він поставив під сумнів їх корисність у сучасній війні.
Його коментарі (Гіркіна – 24 канал) підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають серед російських силовиків,
– повідомила розвідка.
Ба більше, у відомстві також зазначили, що чутки, які ширяться в соціальних мережах протягом останніх 48 годин про те, що начальника Генштабу Росії генерала Валєрія Герасимова могли звільнити, неможливо перевірити.
Проте відомо, що напруга між фракціями, ймовірно, поширюється від військових і на верхівку російських силовиків.
Що цьому передувало
- 10 грудня радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що Ігор Гіркін, після повернення в Росію, почав критикувати російське командування – як його верхівку, так і командування на місцях.
- Тоді Арестович наголосив на тому, що в Гіркіна були правдиві тези. Зокрема про те, що українська армія не слабшає та що не треба звертати увагу на псевдонаступи росіян. Адже насправді вони в стратегічній обороні та лише хочуть покращити позиційну складову оборони.
- Окрім того, на російське командування бідкались окупанти й через втрати біля Вугледара. Там навіть стався бунт у 155 гвардійській бригаді морської піхоти. Адже у них загинуло 7 осіб з 12. Детальніше про це читайте за посиланням.