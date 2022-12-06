Гіркін звинуватив у всьому некомпетентне командування його полку та тиск "зверху". Про це терорист повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує 24 канал.

До теми Терорист Гіркін намагався потрапити на фронт, але його затримали у Криму

Гіркін вже "навоювався"

За словами терориста, зараз він перебуває у Москві.

Спроба № 3 взяти безпосередню участь у бойових діях проти збройних сил шановних київських партнерів не завершилася успіхом, хоча була дуже близька до того,

– заявив Гіркін.

Бойовик розповів, що він прибув у так звану "ДНР", вступив до лав добровольців і отримав тимчасове посвідчення від "військкомату". У документі написали, що Гіркін – полковник, який перебуває на посаді гранатометника.



Посвідчення Гіркіна / фото Ігоря Стрєлкова-Гіркіна

За словами бойовика, він потрапив на службу в один зі стрілецьких полків "ДНР", їздив у Донецьк та прифронтове Сватове. Але через місяць Гіркін дізнався, що його немає у списках особового складу полку через "невдоволення вищого командування".

"Ще з жовтня і до кінця листопада я перебував у складі N-ського батальйону N-ського полку незаконно, незаконно ж носив зброю та боєприпаси, незаконно виїжджав у район проведення "СВО" та в прифронтову зону", – сказав терорист.

Гіркін додав, що про це знало командування полку, яке отримувало від бойовика допомогу з укомплектуванням, продовольством і автотранспортом.

Хто такий Гіркін

Ігор Стрєлков-Гіркін народився у Москві. Став відомим на початку протистояння України та Росії на південному сході навесні 2014 року. Зокрема, він є причетним до захоплення Верховної Ради АР Крим.

Після окупації Криму Гіркін перебрався на Донбас, де очолюваний ним загін, який прибув з Росії, захопив у квітні того ж року міста Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині. З 16 травня до 14 серпня 2014 року обіймав посаду "міністра оборони" фейкової "ДНР".

Україна щодо Гіркіна розпочала кримінальне провадження. Його оголосили у розшук.

Нагадаємо, українці "збирали" кошти за викуп терориста Гіркіна. Український тенісист Сергій Стаховський готовий був заплатити 10 тисяч доларів тому, хто взяв би живим у полон бойовика.