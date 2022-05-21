Кремль придумал "войну с НАТО", потому что требует большего мяса

Бабушки с дедушками выстроились в очередь, готовые отправить своих внуков на войну с НАТО. Ну, и немного с украинцами. Хотя нет – украинцев нет, там у нас "бандеровцы". Ну, не важно. Логика здесь понятна, но есть вещи, которые почему то русской молодежи не объясняют. Интересно почему?

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Какая тут загвоздка – дело в том, что война затягивается, и это начинают понимать и в мордоре. Соответственно, вот этих фраз "возьмем Киев через два – три дня" уже нет. Поэтому, чтобы разъяснить, куда идет этот российский корабль (хотя, кажется, иногда сам капитан этого корабля не знает – он знает, что он ненавидит Украину и этим руководствуется) нам говорят: "Молодежь поддерживает Путина". Я боюсь, что этой молодежи станет меньше. Нет, я не боюсь – я рад этому.

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Дело в том, что под Северодонецком украинская артиллерия розх*рачила две батальонно-тактические группы. То есть скоро будет новое видео. И вот интересно, эти солдатики, лежащие под палящим солнцем на украинских полях, они до сих пор поддерживают Путина, есть ли здесь некоторые корректировки?

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Я предполагаю, что россияне чувствуют бездну, в которую они скоро упадут. Если эти товарищи (российское правительство – 24 канал) начали часто разговаривать с молодежью (а молодежь – это солдаты), почему не упоминают 1917 – 1991 год? Я 17-й не помню, 91-й так себе, но я точно знаю, что это дать развалу Российской империи в тех границах, в которых она когда-то была. Вот и все.

И теперь они снова рассуждают об этом. Может быть, в этом направлении дед войны, повелитель бункера ведет россиян?

Важное – СМИ сообщили, что Путин решил лично командовать армией российских кафиров: смотрите видео