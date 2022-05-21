Кремль вигадав "війну з НАТО", бо потребує більше м'яса

Бабусі з дідусями вишикувалися в чергу, готові відправити своїх онуків на війну з НАТО. Ну, і трішечки з українцями. Хоча, ні – українців нема, там у нас "бандерівці". Ну, не важливо. Логіка тут зрозуміла, але є речі, про які чомусь російській молоді не пояснюють. Цікаво, чому?

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Яка тут заковика – річ у тім, що війна затягується, і це починають розуміти й у мордорі. Відповідно, ось цих фраз "візьмемо Київ за два – три дні" вже нема. Тому, щоб роз'яснити, куди йде цей російський корабель (хоча, здається, іноді сам капітан цього корабля не знає – він знає, що він ненавидить Україну і цим керується), нам кажуть: "Молодь підтримує Путіна". Я боюся, що цієї молоді поменшає. Ні, я не боюся – я радий цьому.

Секрет "поводиря" Путіна розкрито

Річ у тім, що під Сєверодонецьком українська артилерія розх*рачила дві батальйонно-тактичні групи. Тобто скоро буде нове відео. І ось цікаво, ці солдатики, які лежать під палючим сонцем на українських полях, вони й досі підтримують Путіна, чи тут уже є деякі коригування?

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Я припускаю, що росіяни відчувають безодню, в яку вони скоро впадуть. Якщо ці товариші (російський уряд – 24 канал) почали часто розмовляти з молоддю (а молодь – це солдати), чому не згадують 1917 – 1991 рік? Я 17-й не пам'ятаю, 91-й так собі, але я точно знаю, що це дати розвалу Російської імперії у тих кордонах, у яких вона колись була. От і все.

І тепер вони знову розмірковують про це. Можливо, у цьому напрямку дід війни, повелитель бункера веде росіян?

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