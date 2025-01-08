Путин закладывает мину замедленного действия: какую большую проблему Кремль создал для России

Россия для того, чтобы продолжать активные боевые действия на территории Украины тратит огромные ресурсы. В частности говорится и о личном составе, который оккупантам необходимо постоянно пополнять из-за ежедневных потерь.

Военное командование России еще в начале полномасштабного вторжения позволило отправлять на войну осужденных. Об этом 24 Каналу рассказал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, отметив, что из колоний строгого режима освобождали тех, кто оказался там за жестокие преступления.

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В России возникла серьезная проблема

Владимир Осечкин подчеркнул, что методы, которыми россияне пополняли численность армии, в частности освобождение осужденных, имело максимально негативное влияние на ситуацию в России.

Важно! Россия активно привлекает заключенных к войне против Украины, используя от 140 до 180 тысяч осужденных из тюрем. Отмена единовременных выплат заключенным, которые заключают контракты с минобороны, свидетельствует о финансовых трудностях Кремля. Участники таких формирований получают значительно меньше компенсаций, чем другие российские военные.

Оккупанты обесценили судебную систему. Раскрывать преступления теперь в России нет смысла, ведь каждый преступник может выйти на свободу и отправиться на войну в Украину.

Если какой-то процент из них выживет, то они будут возвращаться обратно в Россию и продолжать совершать насилие,

– сказал основатель Gulagu.net.

Самая большая ошибка Кремля

По словам Осечкина, Кремль освободил более 100 тысяч осужденных, с которыми работали военные инструкторы. Они учили преступников пользоваться различными видами оружия.

Власти России научили их всему, что знали только военнослужащие. Этого не делали ни в одной цивилизованной стране мира,

– подчеркнул он.

Теперь оккупанты, которые возвращаются с войны в Украине, имеют при себе оружие и совершают преступления против других россиян.

Основатель Gulagu.net заметил, что такими методами Кремль позволил преступникам и в дальнейшем воровать и убивать, ведь они понимают, что им за это ничего не будет. Участников боевых действий в Украине теперь называют "героями".

Владимир Путин под всю Россию закладывает мину замедленного действия. Он обрек на смерть тысячи россиян. Многие убийцы вернутся домой и будут совершать преступления там,

– подчеркнул Владимир Осечкин.