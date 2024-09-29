Вечером 29 сентября в Краснодарском крае автобус, следовавший из Ставрополя в Краснодар, столкнулся на большой скорости с фурой, в результате чего оба транспортных средства загорелись. Внутри автобуса, предварительно, находились около 50 пассажиров.

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ДТП с "огоньком" в России

МЧС России сообщает, что в результате ДТП погиб водитель грузовика, еще 5 человек пострадали, в том числе три ребенка.

Между тем российские телеграмм-каналы пишут о гораздо большем количестве пострадавших. Речь идет о более 20 раненых. 15 госпитализировали, трое находятся в тяжелом состоянии.

Предварительно, в автобусе находились болельщики ставропольского гандбольного клуба "Виктор". Сегодня ставропольская команда провела матч с краснодарским СКИФом.

В сети тем временем распространили жуткие кадры с места аварии.

В результате столкновения автобуса и грузовика вспыхнул огромный пожар: смотрите видео

Последствия аварии в Краснодарском крае / Фото соцсети