В России суд запретил публиковать имена погибших солдат в войне против Украины

Российский суд решил запретить публиковать имена солдат, погибших в войне против Украины. Теперь местные сайты удаляют информацию, которую успели опубликовать раньше.

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Известно, что истец настаивал, чтобы информацию о списке погибших в Украине российских военных, запрещали распространять в СМИ.



К решению судей / Фото телеграмм

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что список погибших россиян в Украине является сведениями, которые "раскрывают потери личного состава в военное время, в мирное время и в период проведения специальных операций".

По мнению судей, эти данные касаются государственной тайны. Их разглашение может угрожать уголовной ответственностью.



После решения суда / Фото телеграмм

Последние новости России: что известно

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