В России свернули выдачу электронных паспортов из-за нехватки пластика и чипов

Россияне все больше узнают о том, какая их страна ничтожна. Теперь дело дошло и до выдачи новых цифровых паспортов. Помехой их выдачи стала Украина.

В начале 2023 года в России было запланировано выдачу новых цифровых паспортов в виде смарткарты и приложения с QR-кодом. Сначала в тестовом режиме это планировалось сделать в трех регионах – Москве, Московской области и Татарстане. При этом использовать такой паспорт можно было бы по всей территории России. В нем должны быть необходимые данные о человеке – сам паспорт, отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, страховой номер индивидуального лицевого счета и цифровая подпись.

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После того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, этот проект пришлось "отложить на неопределенный срок". И причин для такой "откладки" оказалось немало. Ведь в российском правительстве решили, что этот проект сейчас "не в приоритете", и в нынешних условиях "всем чуть-чуть не до того".

Слишком дорого

Новый цифровой паспорт для россиянина стоил бы 1000 рублей. В то время как обычный бумажный обходится в 300 рублей. Forbes отмечает, что сейчас россияне не готовы платить такую сумму, ведь выгода неочевидна. А после начала войны и кризиса, который начался в России, и подавно.

Отсутствуют чипы и пластик

Еще одна значительная причина "переноса" – дефицит материалов для производства цифрового паспорта. Для производства пластиковых карт сейчас не хватает пластика и чипов. Ведь у России не хватает чипов даже для выпуска банковских карт. Ведь еще до начала войны большинство чипов для производства пластиковых смарткарт импортировались из европейских стран. Однако они ввели санкции против России, а компании перестали поставлять свою продукцию.

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Теперь в России ищут других поставщиков и каналы поставок. Смена логистики требует дополнительных затрат – как времени, так и денег. В самой России оказалось недостаточно мощностей для производства чипов.

А ФСБ – против

Еще одна не столь очевидная причина – роль силовых структур в этом процессе. Речь идет о МВД и ФСБ, а также деньгах.

Дело в том, что в России параллельно разрабатывали проекты как цифрового паспорта, так и использование QR-кода в мобильном приложении вместо паспорта. Однако в последнем не были заинтересованы в МВД и ФСБ. Там ведь считали, что возможность пользоваться мобильным приложением уменьшила бы популярность использования цифрового паспорта. Здесь важно отметить, что за выпуск смарт-карты отвечали бы силовые ведомства, а за QR-код – минцифры. Поэтому МВД и ФСБ решили убрать конкурента.

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