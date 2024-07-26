Репрессии в действии: зачем российским силовикам все больше развязывают руки

В России увеличивают полномочия силовиков. Недавно там приняли закон, по которому полиция может принимать решение о депортации иностранцев.

Ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян рассказал 24 Каналу, что такие события не являются чем-то новым для России. Там за последние десятилетия каждый милиционер имел неограниченные полномочия по решениям относительно судьбы мигрантов, в частности узбеков, таджиков или киргизов.

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Отсутствие законов в России

Сергей Асланян отметил, что в России не обязательные законы, и более того, для репрессий. Любой правоохранитель, даже самого низкого ранга, может брать взятки. Таким образом работник в России может откупиться от ареста или выселения без всякого шанса на законные методы.

Для этого существует репрессивная структура. В России с легкостью можно обходить запреты, давая взятки. А те, кто у власти, могут увеличивать свое состояние, требуя у эмигрантов деньги за безопасность их жизни,

– сказал ведущий.

Он отметил, что в России полиция имеет неограниченные полномочия, поэтому может унижать и манипулировать любым человеком. Иностранцы из менее развитых стран там совсем бесправны.