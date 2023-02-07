Более 20 ножевых ран: в российской школе пятиклассница напала на свою подругу

В России пятиклассница напала с кухонным ножом на свою одноклассницу. Резня произошла в лицее в подмосковных Химках. За жизнь ребенка борются медики.

Девочка получила ранения в грудь и голову. Об этом сообщают российские СМИ. 24 Канал.

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На теле – 20 ран

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Ее состояние – тяжелое. По сообщению очевидцев, на лице пострадавшей девочки насчитали 26 ножевых порезов, а на теле еще около 20 глубоких ран.

В прокуратуре говорят, что пятиклассница порезала подругу в школьном туалете.

Что не поделили девушки

Причина конфликта пока неизвестна. Девушку-нападницу описывают как спокойную школьницу, даже "тихоньку". Оба ребенка учились в одном классе, и, как рассказали журналисты, все началось со ссоры.

После совершенного ребенок вернулся в аудиторию и совершенно спокойно заявил всему классу: "Я убила Соню". Нож обидчица принесла в школу из дома.

Теперь на месте происшествия разбираются правоохранители. Возбудили уголовные дела о покушении на убийство и халатность должностных лиц.

Стрельба в русской школе

26 сентября в Ижевской школе произошла стрельба. Число погибших достигло 18 человек, в том числе 11 детей и 7 взрослых. Также ранения тогда получили 23 человека, среди которых – 21 ребенок. Все находились в больницах города с ранениями разной степени тяжести.

Стрельбу начал взрослый мужчина в черной одежде во время урока. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами. Затем злоумышленник покончил с собой.