Ведущий рассказывал о падении российской ракеты в Белгороде. Его эфир транслировали российские пропагандистские каналы. 24 Канал.
Кстати говоря Авиабомба "сошла" на центр Белгорода: россияне нашли повод для радости
В эфире ведущий сказал, что современная боевая техника позволяет ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния. В это время российские чрезвычайники убирали последствия падения авиабомбы в Белгороде. Похоже, россиянам пришлось расширить территорию так называемой "СВО" в Белгородскую область.
Сам ведущий был в шоке от написанного текста. Его реакция видна невооруженным глазом. Вероятно, он успел подумать, не "посадят" ли его в России за такую реакцию.
Шокированный российский ведущий: видео
В Белгороде упала авиабомба: что известно
- Россияне 20 апреля выпустили на Белгород авиационную ФАБ-1500 общим весом около 1500 килограммов. На месте падения образовалась воронка радиусом 20 метров.
- Россияне заявляли, что три человека пострадали. У одного пострадавшего закрыта черепно-мозговая травма, другой женщине стало плохо от взрыва.
- В Офисе Президента и СНБО объяснили, что враг таким образом хочет запугать россиян и нагнетает эскалацию.