Ведущий рассказывал о падении российской ракеты в Белгороде. Его эфир транслировали российские пропагандистские каналы. 24 Канал.

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В эфире ведущий сказал, что современная боевая техника позволяет ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния. В это время российские чрезвычайники убирали последствия падения авиабомбы в Белгороде. Похоже, россиянам пришлось расширить территорию так называемой "СВО" в Белгородскую область.

Сам ведущий был в шоке от написанного текста. Его реакция видна невооруженным глазом. Вероятно, он успел подумать, не "посадят" ли его в России за такую реакцию.

Шокированный российский ведущий: видео

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