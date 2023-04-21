Ведучий розповідав про падіння російської ракети в Бєлгороді. Його ефір транслювали російські пропагандистські канали, передає 24 Канал.

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В ефірі ведучий сказав "що сучасна бойова техніка дозволяє ліквідовувати екстремістів у зоні СВО з мінімальної відстані". В цей час російські надзвичайники прибирали наслідки падіння авіабомби в Бєлгороді. Схоже, росіянам довелось розширити територію так званої "СВО" до Бєлгородської області.

Сам ведучий був шокований з написаного тексту. Його реакцію видно неозброєним оком. Ймовірно, він встиг подумати, чи не "посадять" його в Росії за таку реакцію.

Шокований російський ведучий: відео

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