Ведучий розповідав про падіння російської ракети в Бєлгороді. Його ефір транслювали російські пропагандистські канали, передає 24 Канал.
До речі Авіабомба "зійшла" на центр Бєлгорода: росіяни знайшли привід для радощів
В ефірі ведучий сказав "що сучасна бойова техніка дозволяє ліквідовувати екстремістів у зоні СВО з мінімальної відстані". В цей час російські надзвичайники прибирали наслідки падіння авіабомби в Бєлгороді. Схоже, росіянам довелось розширити територію так званої "СВО" до Бєлгородської області.
Сам ведучий був шокований з написаного тексту. Його реакцію видно неозброєним оком. Ймовірно, він встиг подумати, чи не "посадять" його в Росії за таку реакцію.
Шокований російський ведучий: відео
У Бєлгороді впала авіабомба: що відомо
- Росіяни 20 квітня випустили на Бєлгород авіаційну ФАБ-1500 загальною вагою близько 1 500 кілограмів. На місці падіння утворилася вирва радіусом 20 метрів.
- Росіяни заявляли, що троє людей постраждали. В одного постраждалого закрита черепно-мозкова травма, іншій жінці стало зле від вибуху.
- В Офісі Президента та РНБО пояснили, що ворог таким чином хоче залякати росіян та нагнітає ескалацію.