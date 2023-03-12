В России аварийно сел вертолет: "диверсантов" уже объявили в розыск

В России из-за диверсантов вертолет совершил аварийную посадку. После приземления на вертолете нашли повреждение.

Информацию об аварийной посадке вертолета сообщают в российских телеграм-каналах, пишет 24 Канал. Вертолет аварийно сел через срезанный болт на шасси.

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На вертолете срезали болт на шасси

Инцидент произошел в Красноярском крае на территории Ванкорского нефтегазового месторождения на одном из производственных участков.

Вертолет сломал шасси во время приземления на грузовую площадку и вождения по нему. Уже позже экипаж обнаружил, что поломка произошла не просто так.

На стойке шасси кем-то был специально срезан болт. На борту было три человека, никто не пострадал.

Сейчас полиция выясняет, кто и с какой целью мог умышленно повредить воздушное судно. "Диверсанта", повредившего вертолет, объявили в розыск.

В России совершил аварийную посадку бомбардировщик

В российском аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3 направил запрос на аварийную посадку. Инцидент произошел 5 марта.

Для аварийной посадки военный самолет почему-то выбрал гражданский аэропорт. Отметим, что россияне активно используют Ту-22м3 для бомбардировок Украины.

Также 3 марта стало известно о том, что оккупанты потеряли истребитель Су-34 рядом с захваченным городом Енакиево в Донецкой области. Вооруженные Силы Украины подтвердили, что российский Су-34 был сбит.

Известно, что один из пилотов погиб. В воздушных силах ВСУ отметили, что самолет сбили зенитчики Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток".

Кроме того, в конце февраля дроны-камикадзе атаковали российский разведывательный самолет А-50 на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси. Поврежденный самолет полетел в Россию на ремонт и не возвращался в Мачулище. Этот самолет постоянно сопровождает атаки оккупантов крылатыми ракетами, поэтому его повреждение приятная новость для Украины.

Также напомним, что в последние дни февраля в России разбился вертолет. Вертолет Ми-8 аварийно сел в районе села Ловозеро, что под Мурманском.