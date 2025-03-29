Политолог Алексей Кошель в эфире 24 Канала отметил, что Русская православная церковь системно работает как часть пропагандистской машины России. Известны случаи, когда в российских церквях освящали крылатые ракеты.

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Он добавил, что Украина должна сделать выводы, ведь сегодня подавляющее большинство церковных организаций в Украине до сих пор принадлежит к Московскому патриархату. Они являются частью этой пропагандистской системы.

Влияние Московского патриархата в Украине

"Согласно социологическим опросам, уровень доверия к Православной Церкви Московского патриархата минимальный. Но по количеству церковных ячеек и приходов она остается самой большой. Это церковь, которая в своих богослужениях вспоминает Кирилла и отстаивает идеи "русского мира", – отметил Алексей Кошель.

Он добавил, что государство действует медленно и неэффективно в решении этой проблемы. Принятый законопроект о церкви Московского патриархата отсрочен во времени. Его действенность можно будет оценить только в мае.

Важно! Российские военные, которые пытались зайти в тыл украинских сил в Курской области через трубу, получили проблемы со здоровьем. Они оказались в газовой ловушке, что повлекло массовое поражение организма.

Политолог считает, что в законопроекте отсутствуют ключевые нормы, которые бы позволили гражданам Украины самостоятельно принимать решение о переходе приходов из одного патриархата в другой.