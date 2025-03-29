Політолог Олексій Кошель в ефірі 24 Каналу зазначив, що Російська православна церква системно працює як частина пропагандистської машини Росії. Відомі випадки, коли в російських церквах освячували крилаті ракети.

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Він додав, що Україна має зробити висновки, адже сьогодні переважна більшість церковних організацій в Україні досі належить до Московського патріархату. Вони є частиною цієї пропагандистської системи.

Вплив Московського патріархату в Україні

"Відповідно до соціологічних опитувань, рівень довіри до Православної Церкви Московського патріархату мінімальний. Але за кількістю церковних осередків і парафій вона залишається найбільшою. Це церква, яка у своїх богослужіннях згадує Кирила та відстоює ідеї "руського мира", – зазначив Олексій Кошель.

Він додав, що держава діє повільно та неефективно у вирішенні цієї проблеми. Прийнятий законопроєкт щодо церкви Московського патріархату відтермінований у часі. Його дієвість можна буде оцінити лише у травні.

Важливо! Російські військові, які намагалися зайти в тил українських сил у Курській області через трубу, отримали проблеми зі здоров'ям. Вони опинилися у газовій пастці, що спричинило масове ураження організму.

Політолог вважає, що в законопроєкті відсутні ключові норми, які б дозволили громадянам України самостійно ухвалювати рішення про перехід парафій з одного патріархату до іншого.