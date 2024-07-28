Не понравилось обслуживание: в России "герой СВО" попытался поджечь кафе с людьми

В России мужчина в военной форме попытался поджечь кафе, потому что ему не понравилось одно из блюд. Собственно, сам инцидент произошел в Свердловской области.

Во время задержания он кричал, что является участником войны в Украине. Об этом пишут российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.

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В России "герой СВО" попытался поджечь кафе

По данным российских телеграмм-каналов, в сети распространилось видео, как к кафе "Толстая креветка" в городе Ревда, что в Свердловской области, подходит мужчина в камуфляже. На кадрах видно, что он выливает что-то из канистры у входа в здание.

Впоследствии из здания выходит человек, который задерживает поджигателя.

В местных СМИ отмечают, что событие произошло несколько дней назад, а именно 25 июля. Как указывают в местных медиа, человек в военной форме пришел в заведение и заказал две нарезки – рыбную и фруктовую. Вторая ему якобы не понравилась. Тогда мужчина начал ругаться и кричать.

Указывается, что после этого, охранники выгнали неизвестного, но он приобрел канистру с бензином и пришел поджигать кафе. В российских СМИ отметили, что сначала мужчину отвезли в полицию. А уже потом его забрали военные. Как сообщается, задержанный – участник войны в Украине.

В России "герой СВО" попытался поджечь кафе с людьми: смотрите видео