В России впервые официально подтвердили ликвидацию генерал-майора Канамата Боташева

В России признали, что в Украине был ликвидирован российский генерал-майор Канамат Боташев. Российский штурмовик Су-25, на борту которого находился Боташев, был сбит в небе над Луганской областью.

В России состоялись похороны Боташева

Российские СМИ опубликовали фотографию по похоронам в Карачаево-Черкесии. Сообщается, что там прощаются с Боташевым.

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Администрация Карачаевского городского округа сообщила о церемонии прощания с Боташевым, цинично указав, что он "героически погиб при исполнении своей воинской обязанности".

Детали гибели Боташова в официальных российских заявлениях не раскрываются. До сих пор факт его гибели официально не был подтвержден в России.

Что известно о гибели Боташева в Украине

Российская служба BBC сообщала историю гибели 63-летнего Боташева. Он был за штурвалом Су-25, украинские военные сбитые в небе над Луганской областью.

В 2012 году его обвинили в крахе истребителя Су-27 под Петрозаводском, из-за чего военная краьера Боташева оборвалась. Неизвестно, почему генерал в отставке участвовал в войне в Украине.

В российском минобороны информацию о его гибели не комментировали. Боташев – самый высокий летчик, о гибели которого стало известно. До ухода в отставку он был командиром авиационного полка.

По данным BBC, в Украине погиб как минимум 31 российский военный летчик. Поэтому появление Боташева на войне в Украине связывают с тем, что в России, вероятно, нехватка высококлассных специалистов, или же военное руководство ставит сверхсложные задачи.

Потери России в Украине

К утру 99 дня полномасштабной агрессии России, по данным Генштаба ВСУ, в Украине уже погибло 30 850 российских военных . Также Россия потеряла около 1400 танков и более 200 танков.

Важно отметить, что Россия в войне против Украины теряет не только контрактников и срочников, но и генералов. Украинские власти сообщали о гибели не менее восьми российских генералов.

В то же время в России пропагандисты заявляют, что не имеют потерь . Председатель комитета Госдумы оккупантов Андрей Картаполов сказал, что россияне почти не понесут потери в боях с ВСУ.

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